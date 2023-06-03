Famously known as Jagat Mandir, Shree Dwarkadhish Temple is located at Dwarka city of Gujarat.
03 Jun, 2023
Sumaila Zaman
Dedicated to Solar deity Surya, the Sun Temple of Modhera is located at Modhera village of Gujarat's Mehsana district.
Swaminarayan Akshardham in Gujarat's Gandhinagar is one of the beautiful Hindu temple.
Rukmini Devi Temple, Dwarka
Shree Swaminarayan Temple, Bhuj
Shri Hanuman Temple, Salangpur
Shri Bala Hanuman Temple, Jamnagar
Bhadkeshwar Mahadev Temple, Dwarka
Shree Jagannath Mandir, Ahmedabad
All photos have been taken from Twitter(@IndiaTales7)
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