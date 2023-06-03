Famously known as Jagat Mandir, Shree Dwarkadhish Temple is located at Dwarka city of Gujarat.

03 Jun, 2023

Sumaila Zaman

Ambaji Temple

Dedicated to Solar deity Surya, the Sun Temple of Modhera is located at Modhera village of Gujarat's Mehsana district.

Swaminarayan Akshardham in Gujarat's Gandhinagar is one of the beautiful Hindu temple.

Rukmini Devi Temple, Dwarka

Shree Swaminarayan Temple, Bhuj

Shri Hanuman Temple, Salangpur

Shri Bala Hanuman Temple, Jamnagar

Bhadkeshwar Mahadev Temple, Dwarka

Shree Jagannath Mandir, Ahmedabad

All photos have been taken from Twitter(@IndiaTales7)

Thanks For Reading!

Next: Ajinkya Rahane's Love Affair With England

 Find Out More