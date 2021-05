Kolkata: Mamata Banerjee is likely to return as the Chief Minister for the third consecutive term with the TMC leading in over 200 seats, while the BJP’s lead has slipped to 88 seats, as per latest trends. During the eight-phased elections, the state witnessed a fierce battle between chief minister Mamata Banerjee-led TMC and BJP, which is confident of winning a clear majority. West Bengal assembly election result beholds the fate of over 2000 candidates, who contested across the 294 constituencies that voted in eight phases. Also Read - West Bengal Election Result 2021 LIVE Streaming: When And Where To Watch Counting Of Votes

Polling to the 294-member West Bengal assembly was held in eight phases on March 27, April 1, April 6, April 10, April 17, April 22, April 26 and April 29. Notably, the elections were held amid a surge in Covid-19 cases across the country – a second wave that has ridden the country to an unprecedented crisis. In view of the Covid situation, the EC has banned victory roadshows and vehicle rallies.

Here is the Full List of Winners/Leading candidates (Copy will be updated as and when the final results start coming in)

S.No Constituency Name Winner/Leading Candidate Party 1 Alipurduars Suman Kanjilal BJP 2 Amdanga Rafiqur Rahaman AITC 3 Amta Sukanta Kumar Paul AITC 4 Arambagh Sujata Mondal AITC 5 Asansol Dakshin Agnimitra Paul BJP 6 Asansol Uttar Ghatak Moloy AITC 7 Ashoknagar Narayan Goswami AITC 8 Ausgram Abhedananda Thander AITC 9 Baduria Abdur Rahim Quazi AITC 10 Bagdah Biswajit Das BJP 11 Baghmundi Ashutosh Mahato AJSU 12 Bagnan Arunava Sen AITC 13 Baharampur Subrata Maitra BJP 14 Baishnabnagar Swadhin Kumar Sarkar BJP 15 Balagarh Manoranjan Bapari AITC 16 Balarampur 17 Bally 18 Ballygunge Subrata Mukherjee AITC 19 Balurghat 20 Bandwan 21 Bankura 22 Baranagar 23 Barasat 24 Barbani 25 Bardhaman Dakshin 26 Bardhaman Uttar 27 Barjora 28 Barrackpur 29 Baruipur Paschim 30 Baruipur Purba 31 Basanti (S.C.) 32 Basirhat Dakshin 33 Basirhat Uttar 34 Behala Paschim 35 Behala Purba 36 Beldanga 37 Beleghata 38 Bhabanipur 39 Bhagabanpur 40 Bhagawangola 41 Bhangore 42 Bharatpur 43 Bhatar 44 Bhatpara 45 Bidhannagar 46 Bijpur 47 Binpur 48 Bishnupur 49 Bishnupur (S.C) 50 Bolpur 51 Bongaon Dakshin 52 Bongaon Uttar 53 Budge Budge 54 Burwan 55 Canning Paschim 56 Canning Purba 57 Chakdaha 58 Chakulia 59 Champdani 60 Chanchal 61 Chandannagore 62 Chandipur 63 Chanditala 64 Chandrakona 65 Chapra 66 Chhatna 67 Chopra 68 Chowrangee 69 Chunchura 70 Cooch Behar Dakshin 71 Cooch Behar Uttar 72 Dabgram-Fulbari 73 Dantan 74 Darjeeling 75 Daspur 76 Debra 77 Deganga 78 Dhanekali 79 Dhupguri 80 Diamond Harbour 81 Dinhata 82 Domjur 83 Domkal 84 Dubrajpur 85 Dum Dum 85 Dum Dum Uttar 87 Durgapur Paschim 88 Durgapur Purba 89 Egra 90 Englishbazar 91 Entally 92 Falakata 93 Falta 94 Farakka 95 Gaighata 96 Galsi 97 Gangarampur 98 Garbeta 99 Gazole 100 Ghatai 101 Goalpokhar 102 Goghat 103 Gopiballavpur 104 Gosaba 105 Habibpur 106 Habra 107 Haldia 108 Hansan 109 Hariharpara 110 Haringhata 111 Haripal 112 Harirampur 113 Harischandrapur 114 Haroa Islam Sk Nurul AITC 115 Hemtabad 116 Hingalganj (SC) 117 Howrah Dakshin 118 Howrah Madhya 119 Howrah Uttar 120 Indas 121 Islampur 122 Itahar 123 Jadavpur 124 Jagatballavpur 125 Jagatdal 126 Jalangi 127 Jalpaiguri 128 Jamalpur 129 Jamuria 130 Janipara 131 Jangipur 132 Jaynagar 133 Jhargram 134 Jorasanko 135 Joypur 136 Kakdwip 137 Kalchini 138 Kallaganj 139 Kaliganj 140 Kalimpong 141 Kalna 142 Kalyani 143 Kamarhati 144 Kandi 145 Kanchi Dakshin Jyotirmoy Kar AITC 146 Kanchi Uttar 147 Karandighi 148 Karimpur 149 Kasba 150 Kashipur 151 Kashipur-Belgachia 152 Katwa 153 Keshiary 154 Keshpur 155 Ketugram 156 Khankul 157 Khandghosh 158 Kharagpur Dinen Roy AITC 159 Kharagpur Sadar 160 Khardaha 161 Khargram 162 Khejuri 163 Kolkata Port 164 Kotulpur 165 Krishanganj 166 Krishnanagar Dakshin 167 Krishnanagar Uttar 168 Kulpi 169 Kultali (S.C) 170 Kulti 171 Kumarganj 172 Kumargram 173 Kurseong Bishnu Prasad Sharma BJP 174 Kushmandi 175 Labpur 176 Lalgola 177 Madarihat 178 Madhyamgram 179 Magrahat Paschim 180 Magrahat Purba 181 Maheshtala 182 Mahisadal 183 Mal 184 Malatipur 185 Maldaha Ujjwal Kumar Chowdhury AITC 186 Manbazar 187 Mandirbazar 188 Mangalkot 189 Manickchak Gour Chandra Mandal BJP 190 Maniktala 191 Mathabhanga 192 Matigara-Naxalbari 193 Maynaguri 194 Mayureswar 195 Medinipur 196 Mekliganj 197 Memari 198 Metiaburuz 199 Minakhan (SC) 200 Monteswar 201 Mothabari 202 Moyna 203 Murarai 204 Murshidabad 205 Nabadwip 206 Nabagram Pundarikakshya Saha AITC 207 Nagrakata 208 Naihati 209 Nakashipara 210 Nalhati 211 Nandakumar 212 Nandigram Mamata Banerjee AITC 213 Nanoor Tarakeswar Saha BJP 214 Narayangarh 215 Natabari 216 Nayagram 217 Noapara 218 Nowda 219 Onda 220 Palashipara 221 Panchla 222 Pandabeswar 223 Pandua 224 Panihati Nirmal Ghosh AITC 225 Panskura Paschim 226 Panskura Purba 227 Para 228 Patashpur 229 Patharpratima 230 Phansidewa 231 Pingla 232 Purbasthali Paschim 233 Purbasthali Uttar 234 Pursurah 235 Purulia 236 Raghunathganj 237 Raghunathpur 238 Raidighi 239 Raiganj 240 Raina 241 Raipur 242 Rejarhat Gopalpur 243 Rejarhat New Town 244 Raiganj Khageswar Roy AITC 245 Ramnagar 246 Rampurhat 247 Ranaghat Dakshin 248 Ranaghat Uttar Paschim 249 Ranaghat Uttar Purba 250 Ranibandh 251 Raniganj 252 Raninagar 253 Rashbehari Debasish Kumar AITC 254 Ratua 255 Rejinagar 256 Sabang 257 Sagar 258 Sagardighi 259 Sainthia 260 Salboni 261 Saltora 262 Samserganj 263 Sandeshkhali (ST) 264 Sankrail 265 Santipur 266 Saptagram 267 Satgachia 268 Shibpur Manoj Tiwary AITC 269 Shyampukur 270 Shyampur Kalipada Mandal AITC 271 Siliguri 272 Singur 273 Sitai 274 Sitalkuchi 275 Sonamukhi 276 Sonarpur Dakshin 277 Sonarpur Uttar Ranjan Baidya BJP 278 Sreerampur 279 Sujapur 280 Suri 281 Suti 282 Swarupnagar (SC) 283 Taldangra 284 Tamluk 285 Tapan 286 Tarakeswar 287 Tehatta 288 Tollygunge 289 Tufanganj 290 Udaynarayanpur Samir Kumar Panja AITC 291 Uleberia Dakshin Pulak Roy AITC 292 Uleberia Purba Bidesh Ranjan Bose AITC 293 Uleberia Uttar Dr. Nirmal Maji AITC 294 Uttarpara Kanchan Mullick AITC

Note: The Election Commission has not declared all the winners yet, these are candidates who are leading/trailing on the seats they are contesting from. However, we are updating the winners for each seat as soon as the results are being announced.